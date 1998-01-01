ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس "خاطئ" ولم يحل المشكلة

باريس/وكالات/

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمةً للاحتلال الإسرائيلي بـ"الخاطئ" كونه لم يسهم في حل المشكلات القائمة.

وأكد ماكرون في كلمة ألقاها بحفل عشاءٍ أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا إن قرار ترامب لم يتضمن أي جديد بخصوص الأوضاع في المنطقة، ولم يجعل أمنها أفضل حالاً، مشيراً إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية بالحوار.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ما تحاول فرنسا القيام به مع أمريكا هو تحقيق السلام بالمنطقة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في ديسمبر/ كانون أول المنصرم اعترافه بالقدس عاصمةً لـ"إسرائيل"، مبديًا عزم بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، قبل أن تعلن الخارجية الأمريكية أنها متحمسة لنقل سفارتها لدى إلى القدس في أيار/مايو المقبل.