جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس "خاطئ" ولم يحل المشكلة

الخميس 08 مارس 2018 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس "خاطئ" ولم يحل المشكلة



باريس/وكالات/

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمةً للاحتلال الإسرائيلي بـ"الخاطئ" كونه لم يسهم في حل المشكلات القائمة.

وأكد ماكرون في كلمة ألقاها بحفل عشاءٍ أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا إن قرار ترامب لم يتضمن أي جديد بخصوص الأوضاع في المنطقة، ولم يجعل أمنها أفضل حالاً، مشيراً إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية بالحوار.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ما تحاول فرنسا القيام به مع أمريكا هو تحقيق السلام بالمنطقة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في ديسمبر/ كانون أول المنصرم اعترافه بالقدس عاصمةً لـ"إسرائيل"، مبديًا عزم بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، قبل أن تعلن الخارجية الأمريكية أنها متحمسة لنقل سفارتها لدى إلى القدس في أيار/مايو المقبل.

#ماكرون #ترامب #القدس

أخبار ذات صلة

ماكرون وترامب

ماكرون يكشف كيف برر له ترامب مسبقا قراره بشأن القدس!

مرزوق الغانم - ارشيف

مجلس الأمة الكويتي يطرح خارطة طريق للرد على قرار ترامب بشأن القدس

مظاهرات ضد الهجرة - ارشيف

50% من الأمريكيين يؤيدون قرار ترامب بشأن الهجرة

ترامب - ارشيف

ترامب: قرار العاهل السعودي السماح للنساء بقيادة السيارات "خطوة ايجابية"

ميركل - ارشيف

ميركل: "الإسلام ليس مصدرا للإرهاب" بل يفسرونه بشكل خاطئ

استطلاع يكشف: تدهور شعبية الرئيس الفرنسي "ماكرون"

الأكثر قراءة اليوم

الحية: "اللهم أطِل عمر أبو مازن و المصالحة لم تفشل بعد وتحتاج لقرار سياسي من الرئيس

اقتصاد غزة شبه المنهار يدفع بمئات رجال الأعمال إلى السجن

بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج "جباليا" و"الوسطى" المقبولين للحج

آلاء أبو مصطفى.. شابة فلسطينية تبرع في " فن الخدع السينمائية"

اسرائيل توجه نداء للأمم المتحدة لاستخدام المجال السعودي

بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في السعودية

الوفد المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء "أبو عمرو " في غزة

الأخبار الرئيسية

الشروق المصرية: عواصم عربية تنصح الرئيس عباس بقبول "صفقة القرن" قبل فوات الاوان

عريقات - ارشيف

عريقات : حماس تواصل رفض الشراكة السياسية وتصر على البقاء كسلطة موازية في غزة

وزارة التمنية الاجتماعية بغزة: قرار توافقي بعودة 81 موظفاً من القدامى يوم الاحد المقبل

منغيستو

جيش الاحتلال رصد "منغيستو" طوال 20 دقيقة قبل دخوله إلى غزة ولم يوقفه

حماس- ارشيف

صحيفة تكشف تفاصيل "الإستراتيجية" الجديدة التي طرحتها "حماس" على الفصائل الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية