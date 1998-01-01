جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يستقبل وفد إدارة منتدى الزيتونة الإسرائيلي

الخميس 08 مارس 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وفد إدارة منتدى الزيتونة الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد إدارة منتدى الزيتونة الإسرائيلي، الذي يضم العديد من مشاهير الأدباء والكتاب والفنانين وأساتذة الجامعات العرب واليهود.

وقدم الكاتب الكبير محمد علي طه، نبذة عن المنتدى وعمله، والمساعي التي يبذلها لدعم السلام القائم على حل الدولتين.

وتحدث البروفيسور موكيد، عن رؤية المنتدى للسلام المبنية على حل الدولتين، دولة فلسطين على حدود العام 1976، والقدس الشرقية عاصمة لها، على أن تكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وأن تكون المدينة بشقيها مفتوحة للجميع.

وطالب موكيد باسم منتدى الزيتونة، بعقد مؤتمر دولي يشكل وسيطا نزيها وعادلا لرعاية عملية السلام، خاصة بعد تصريحات الرئيس ترمب، التي أخرجت الحكومة الأميركية من دائرة الوسيط النزيه.

ورحب الرئيس، بأعضاء المنتدى، مثنيا على فكرة إنشائه، وجهود القائمين عليه.

وأشار سيادته، إلى أن مبادرة التواصل بدأت منذ سبعينات القرن الماضي بحثا عن لغة مشتركة.

وقال الرئيس، إنه لا خيار أمام الشعبين سوى العيش في دولتين متجاورتين، وفِي حال اتفقا بالتأكيد سيشكل هذا نموذجا يحظى بالاحترام.

وفِي الختام، تمنى سيادته أن يلعب رئيس دولة إسرائيل دورا إيجابيا في سبيل تحقيق السلام.

وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومسؤول لجنة التواصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

#الرئيس #وفد اسرائيلي

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل أمناء أقاليم غزة ويجددون العهد والبيعة له

ss

الرئيس عباس يستقبل الفنان شاهين: شبابنا قادرون على الإبداع رغم الاحتلال

ابو مازن

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الرئيس عباس

الرئيس: أعلن باسم القيادة الفلسطينية تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة

الشوبكي- ارشيف

الشوبكي: الحكومة ستتسلم إدارة قطاع غزة بعد 24 ساعة

معبر رفح- ارشيف

صور وفيديو ..السلطة تستلم رسمياً إدارة معابر قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

العثور على جثة مواطن مقتولا في غزة

تفاصيل "الإستراتيجية" الجديدة التي طرحتها "حماس" على الفصائل الفلسطينية

اقتصاد غزة شبه المنهار يدفع بمئات رجال الأعمال إلى السجن

آلاء أبو مصطفى.. شابة فلسطينية تبرع في " فن الخدع السينمائية"

بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في السعودية

اسرائيل توجه نداء للأمم المتحدة لاستخدام المجال السعودي

فيديو مؤلم: عجوز لبناني مريض يئن وأميركية تصفعه

الأخبار الرئيسية

إطلاق نار تجاه نقطة مراقبة اسرائيلية قرب حوارة

شنق -ارشيفية

انتحار فتاة شنقا من جباليا شمال قطاع غزة

الشروق المصرية: عواصم عربية تنصح الرئيس عباس بقبول "صفقة القرن" قبل فوات الاوان

عريقات - ارشيف

عريقات : حماس تواصل رفض الشراكة السياسية وتصر على البقاء كسلطة موازية في غزة

وزارة التمنية الاجتماعية بغزة: قرار توافقي بعودة 81 موظفاً من القدامى يوم الاحد المقبل

الاتصالات الفلسطينية