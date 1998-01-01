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ملحم ينفي تلقي أي مبادرة قطرية لحل أزمة كهرباء غزة

الخميس 08 مارس 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم ينفي تلقي أي مبادرة قطرية لحل أزمة كهرباء غزة



رام الله / سما /

نفى رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم تلقي أي مبادرة من الجانب القطري لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وقال ملحم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إن سلطة الطاقة لم تتسلم أي مقترح مكتوب أو شفوي بهذا الخصوص.

وأكد وجود وعود من الجانب المصري بزيادة القدرة المغذية للقطاع، كما أن هناك اتصالات ستجري مع الجانب المصري لوضع الخطط وتنفيذ هذا المشروع.

وقال ملحم إن سلطة الطاقة تعمل حاليا مع الدول المانحة من أجل توفير التمويل اللازم لتمويل الخطة التطويرية لقطاع غزة 2018-2023، بما يشمل تحسين كفاءة إنتاج الطاقة من محطة التوليد وتطوير ورفع الطاقة الموردة من الجانب المصري، وتطوير وتوسيع الربط مع الجانب الإسرائيلي إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار ملحم إلى أنه سيتوجه الأحد المقبل إلى قطاع غزة من أجل افتتاح عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وتدشين المنطقة الصناعية بقدرة 7 ميغاواط.

#ملحم #مبادرة قطرية #كهرباء غزة

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