كم يتقاضى رئيس الأركان "أيزنكوت" شهريا ؟

عكا للشؤون الاسرائيلية

أظهر تقرير مالي جديد تزايد الفجوات في عدم المساواة في الأجور والرواتب بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبين الرجال والنساء في "إسرائيل".

ووفقا لموقع كلكلست الاقتصادي الإسرائيلي فإن متوسط مقدار الرواتب في القطاع الحكومي يصل إلى 17.2 ألف شيقل شهريا، في حين يصل متوسط الرواتب في القطاع الخاص إلى 9700 شيقل شهريا.

وقد أظهر التقرير أيضا عن الرواتب التي يتلقاها بعد قادة المؤسسات الأمنية في إسرائيلي كالتالي :

المفتش العام للشرطة ويتقاضى 92 ألف شيقل شهريا بدون النثريات التي تصل إلى عشرات ألاف الشواقل

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت ويتقاضى راتب 84.6 ألف شيقل شهريا بدون النثريات التي تصل إلى عشرات ألاف الشواقل

مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية الضابط عفرا كلينغر وتتقاضى راتب 96 ألف شيقل شهريا بدون النثريات التي تصل إلى عشرات ألاف الشواقل