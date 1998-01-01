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خطيبة الأمير هاري تُعمّد في نهر الأردن استعدادا لزواجها

الخميس 08 مارس 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطيبة الأمير هاري تُعمّد في نهر الأردن استعدادا لزواجها



لندن / وكالات /

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، وصلت إلى الأردن في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

وذكرت صحيفة "تليغراف"، أن ماركل ذهبت إلى نهر الأردن، من أجل ممارسة طقوس التعميد الخاصة بالكنيسة الأنجليكية في إنجلترا، وذلك قبل نحو شهرين من زواجها من الأمير هاري.

وبحسب الصحيفة، فإن مراسم التعميد استمرت نحو 45 دقيقة، وأشرف عليها، رئيس أساقفة كانتربري في الكنيسة الملكية.

ولم يحضر مراسم التعميد سوى عدد قليل من مساعدي الأمير هاري.

وتستعد ماركل والأمير هاري إلى إتمام حفل زفافهما المخطط له في أيار/ مايو المقبل.


يشار إلى أن ماركل قررت التحول من البروتستانت إلى الكنيسة الإنجليكية احتراما لملكة بريطانيا، رغم أن الأمر لم يكن ملزما لها.

اللافت أن ميغان ماركل (37 عاما) تزوجت سابقا من المنتج تريفور أنجلسون، وهو يهودي الديانة، إلا أنها بقيت على المسيحية البروستانتية إلى غاية خطوبتها من الأمير هاري العام الماضي.

#الأمير هاري #خطيبة #نهر الأردن

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