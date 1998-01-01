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بوتين يعترف بأنه كذب على ميلانيا قرينة الرئيس الأمريكي

الخميس 08 مارس 2018 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعترف بأنه كذب على ميلانيا قرينة الرئيس الأمريكي



موسكو / وكالات /

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كذب على ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حجم السمكة التي قام باصطيادها.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله، إنه ناقش خلال عشاء مع ميلانيا ترامب -على هامش قمة مجموعة الـ20 في مدينة هامبورج الألمانية في شهر يوليو عام 2017- عدة أمور ، من بينها نمور سيبيريا والدببة في كاماتشا والصيد.

وأضاف بوتين " كما هو معلوم في بعض الأحيان، بالغت بشأن حجم الصيد، كيف لشخص أن يتحدث عن الصيد بدون المبالغة قليلا ؟".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد حاول تجنيد ميلانيا ترامب، نفى الرئيس الروسي ذلك ضاحكا، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك منذ فترة طويلة للغاية بالرغم من أنه يحب ذلك، موضحا أن هذه كانت مهام وظيفته لسنوات.

وجاءت تصريحات بوتين، خلال سلسلة من البرنامج الوثائقي "وورلد أوردر 2018" الذي يتكون من عدة أجزاء وحوارات مع الرئيس الروسي.

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