غزة: خيام قرب الحدود مع اسرائيل للمطالبة بحق العودة

ا ف ب

أعلنت الفصائل الفلسطينية ومبادرات شبابية ومجتمعية الخميس انها تنوي اقامة خيام قرب حدود قطاع غزة واسرائيل للمطالبة بحق العودة الى بلداتهم التي هجروا منها عام 1948، وذلك بدءا من يوم الارض المصادف آخر الشهر الحالي وحتى ذكرى النكبة في 15 ايار/مايو.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في بيان تلقته وكالة فرانس برس انها شكلت "الهيئة الوطنية لانطلاق فعاليات مخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار".

وقال عضو في اللجنة التي تضم ممثلين عن كافة الفصائل بما فيها حركة حماس ولجان اللاجئين الشعبية ، انه "بدءا من يوم الارض الموافق 30 آذار/مارس ستتم اقامة آلاف الخيام بمحاذاة السياج (الحدودي) للتاكيد على حق العودة الى المدن والبلدات والقرى التي هجروا منها في النكبة عام 48".

ويتم احياء ذكرى يوم الارض في 30 اذار/مارس تخليدا لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا بنيران الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم عام 1976 اثناء احتجاجات على مصادرة اسرائيل اراض عربية في الجليل، حيث عمت الاحتجاجات والاضراب.

واضاف "سيقيم في هذه الخيام مئات الاف الفلسطينيين مع اولادهم واطفالهم حتى يقف المجتمع الدولي امام مسؤولياته لارجاع الحقوق الى الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم المهجرين منها".

وتشارك في هذه الفعالية مبادرات شبابية ومجتمعية عديدة تتولى اقامة الخيام و"تأمين كل ادوات ووسائل الدعم والصمود للاهالي للبقاء في هذه الخيام بطريقة سلمية" وفق مسؤول في مبادرة "حق العودة".

وقال هذا المسؤول "قريبا سننتهي من الترتيبات اللوجستية لاقامة الخيام وتم الانتهاء من تحديد اماكن اقامتها بدعم فلسطيني محلي والداعمين للعودة في الخارج" دون ايضاحات حول مصادر الدعم المالي.

كما ينوي الفلسطينيون تنظيم مبادرات اخرى ومسيرات في مختلف دول الشرق الاوسط.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس لفرانس برس ان "هذا الحراك شعبي وذو طابع سلمي مجتمعي مدعوم من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية تم اللجوء اليه بعدما سلك الفلسطينيون كل الطرق ولم تؤد لثمار" مبينا ان "هناك مبادرات موازية ومتزامنة حيث ستنظم مسيرات العودة من لبنان وسوريا والاردن الى الحدود للمطالبة بالعودة".

وشدد على ان هذا التحرك "بعيد كل البعد ان اية مظاهر مسلحة، الناس ستشارك متسلحة بالحق الشرعي والقانوني: حق العودة لبلادهم التي هجروا قسرا منها" وتابع "نتوقع ان يقوم الاحتلال بقمعها ولكن عليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة".

وقال "مئات آلاف الناس سيقيمون في الخيام وذروة هذا العمل ستكون في 15 ايار/مايو في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948".

واشار بيان اللجنة الى عدة اجتماعات عقدتها القوى بحضور قادة المجتمع المدني واعضاء في المجلس التشريعي "من اجل اقامة سلسلة فعاليات ومسيرة وخيام العودة".

وقررت انها "ستجري الاتصالات المحلية والدولية لصياغة اكبر تحالف دولي مساند للشعب الفلسطيني في رفضه لقرارات الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه التي شرد منها بالقوة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة" داعية الى "توفير الحماية الدولية للمسيرات الشعبية السلمية".

ورأى نعيم ان هذا "اسلوب نضالي سلمي شعبي جديد سيحظى بدعم دولي كبير" داعيا العالم "الى التحرك الفوري لانصاف الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

وتفرض اسرائيل حصارا مشددا برا وجوا وبحرا منذ احد عشر عاما على القطاع .