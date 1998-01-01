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رأفت يصف اقتحام جامعة بير زيت واختطاف الكسواني بالعمل الهمجي

الخميس 08 مارس 2018 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي "فدا" صالح رأفت استباحة قوه من الوحدة الخاصة الاسرائيلية "المستعربين" لحرم جامعة بير زيت واختطافهم الطالب عمر الكسواني، أمس الأربعاء، تحت تهديد السلاح بالعمل الهمجي واللاأخلاقي واستمراراً لمسلسل الجرائم ضد شعبنا الاعزل.

وأشار في بيان له، اليوم، الى ان ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحام للجامعات والمدارس واعتقالهم الطلبة والمعلمين يأتي في سياق استهداف العملية التربوية والتعليمية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التعليم الذي كفلته كل القوانين الدولية.

واستنكر رأفت، تنكر المستعربين بالزي الصحفي، معتبراً ذلك مساساً بمهنة الصحافة، ويشكل خطراً على حرية العمل الاعلامي وحياة الصحافيين.

وطالب في نهاية بيانه، الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقف جاد ومسؤول اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات التعليمية والعمل الاعلامي والتي تخالف كل القوانين الإنسانية والدولية وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

#صالح رأفت

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