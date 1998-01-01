النضال الشعبي تنظم حفلاً مناسبة الثامن من آذار لليوم العالمي للمرأة

رام الله / سما /

نظمت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني فى قطاع غزة حفلاً نسويا بمناسبة الثامن من اذار فى اليوم العالمي للمرأة وذلك في قاعة اللاتيرنا بغزة بحضور قيادات القوى الوطنية والاسلامية وممثلي الأطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدنى.



وفي كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فى قطاع غزة القتها الاخت أمال حمد مسئولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فى المحافظات الجنوبية حيث وجهت التحية إلى المرأة الفلسطينية وإلى كل أمهات الشهداء والاسرى حيث اننا نعيش تحديات الاحتلال وتبعاته ومشروع ترامب وتحديدا لصفقة .

واكدت ان القدس هى العاصمة للدولة الفلسطينية والتمسك بحق العودة .



وطالبت بانهاء الانقسام الذى اعادنا سنوات الى الوراء واصبح الحديث اليوم عن لقمة العيش واحتياجات اليومية حيث ان الانقسام جلب لنا الويلات والدمار والجوع وانتهاك الكرامة والانسانية .



كما تحدثت الاخت امال صيام مسؤولة مركز شؤون المرأة في قطاع غزة حيث اكدت ضرورة مشاركة المراة في صنع القرار في عملية المصالحة التي تشهد موتا سريريا وتحتاج معجزة .واكدت ان الوحدة الوطنية طريقنا للدولة وعاصمتها القدس .



وفي كلمة سكرتيرة كتلة نضال المرأة التي القتها الرفيقة تراجي ابو رجيلة والتي اكدت فيها اننا نحتفل اليوم بيوم المرأة العاملي وقضيتنا الفلسطينية تمر بمنعطفات خطيرة نتيجة قرار ترامب والادارة الامريكية بنقل السفارة .حيث كشف هذا القرار الوجه الحقيقي للإدارة الامريكية وانحيازها الى جانب دولة الاحتلال الاسرائيلي.



وطالبت ابو رجيلة بانصاف المراة الفلسطينية وانه لابد من اجراء التعديلات على كافة القوانين لضمان حقوق المراة وتعزيز مكانتها ورفع شانها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي . وثمنت قرار المجلس المركزي برفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها في كافة المؤسسات الوطنية بنسبة 30% ، وكذلك لابد من رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وتطبيق اتفاقية جينيف بحق اسرانا واسيراتنا .



واكدت على اهمية تحديث النظام السياسي الفلسطيني وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الاخير.



وفى نهاية الحفل تم تكريم الاخوات كلا من : د. امال حمد مسئولة الاتحاد العام للمراه الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ,ود. مريم ابو دقة عضو المكتب السياسى لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والاخت امال صيام مسئولة مركز شئؤن المرأة و فوزية جودة عضو الهيئة الادارية للاتحاد العام للمراه الفلسطينية بقطاع غزه وصهباء البربرى زوجة الشهيد معين بسيسو و زوجة الشهيد الرفيق ممدوح الجبور وعميدة اهالى الاسرى ام ابراهيم بارود *نادية ابو نحلة طاقم شئون المراه