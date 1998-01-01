طلبة كلية العودة الجامعية يزورون المسنين بمركز الوفاء

غزة / سما /

زار وفد من طلبة مساق العلاقات العامة والإعلام الأمني في كلية العودة الجامعية بمركز الوفاء لرعاية المسنين وذلك لتفقد المسنين والمسنات بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث شارك في الزيارة مدرس المساق ومشرف النشاط الأستاذ عبد السلام وهبة وعدد من طلبة الكلية.

ورحب مسؤول العلاقات العامة والاعلام بالمركز الأستاذ عطية الوادية بطلبة الكلية مؤكداً أن هذه الزيارة لها دلالات كبيرة تؤثر ايجاباً على معنويات المسنين من حيث ايجاد جو مرح يزيد من فرحة المسنين ويشعرهم بمكانتهم المجتمعية، وقدم شرحاً وافياً عن المركز وطبيعة الخدمات التي يقدمها ومعايير استقبال المسنين بداخله حيث توجد شروط محددة أهمها أن المركز يستقبل المسنين الذين لا مأوى لهم ولا أبناء وهم بالفعل يحتاجون لرعاية طارئة، موضحاً أن المركز يتلقى المساعدات من أهل الخير من رجال أعمال ومؤسسات داعمة.

من جانبه أكد الأستاذ عبد السلام وهبة أن النشاط يأتي ضمن سياسة كلية العودة الجامعية في تجسيد الواقع النظري لأنشطة عملية تخدم المجتمع والكلية والطلبة، مؤكداً أن هذا النشاط جاء لتسليط الضوء على فئة مهمة من المجتمع وهي المسنين ونظمت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي لنقول لأمهاتنا المسنات أننا نهتم بكم ونساندكم، وهذا جزء بسيط ولسمة وفاء لرد الجميل علي ما قدموه في حياتهم.

ولاقت الزيارة استحسان المسنين وأعربوا عن سعادتهم باستقبالهم وفد الطلبة، وتخللت توزيع هدايا عينية على المسنين واهداء إدارة المستشفى بدرع تكريمي على حسن الاستقبال.