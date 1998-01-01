وزارة التمنية الاجتماعية بغزة: قرار توافقي بعودة 81 موظفاً من القدامى يوم الاحد المقبل

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف ابراهيم، عن قرار توافقي بعودة دفعة جديدة من الموظفين القدامى الأحد المقبل.

وقال إبراهيم في تصريح صحفي ، إنه تقرر عودة 81 موظفًا من القدامى إلى أماكن عملهم في الوزارة، بعد تحديد احتياجات الوزارة من الموظفين، في بعض الإدارات والأقسام.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت من قبلهم بهدف تعزيز المصالحة وإعطاء فرصة لها للتقدم، والمحافظة على مصالح الفقراء والمحتاجين، وخلق حالة من التوافق داخل الوزارة.

وأوضح إبراهيم أن هذا القرار جاء دعما لوزير التنمية الاجتماعية لتقديم مزيدا من الخطوات، لتوفير مستلزمات الوزارة المادية واللوجستية، واستكمال بناء الوزارة كي تصبح نموذجا توافقيا بين مختلف الوزارات الحكومية الأخرى.

وطالب حكومة الوفاق الوطني، بضرورة تزويد الوزارة بالميزانيات التشغيلية اللازمة، إضافة لنقل البرامج التي تعمل في الضفة ولا تعمل في غزة، وصولا لتوحيد العمل بين مقرات الوزارة في مختلف محافظات الوطن.