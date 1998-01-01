المنتخب الوطني يواصل تدريباته في الطائف

يواصل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، في مدينة الطائف السعودية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول للمنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب البوليفي خوليو سيزار، وجهازه المعاون برنامجًا متكاملاً بالنسبة للمنتخب لمدة أسبوعين يتخلله التدريب اليومي على فترتين، حيث ينتظر أن تغادر بعثة المنتخب السعودية متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة يوم 20 آذار الحالي.

ويمثل معسكر المنتخب في السعودية، المرحلة الثانية من إعداد المنتخب للقاء عُمان يوم 27 من الشهر الحالي في العاصمة مسقط، في ختام التصفيات الآسيوية، بعد معسكر الجزائر الذي استمر لمدة عشرة أيام وتخلله لقاء ودي مع الأولمبي الجزائري انتهى لصالح فلسطين بهدف دون مقابل.

ولم يعلن الجهاز الفني عن أي لقاء خلال معسكر الطائف، وعلى الأغلب سيقتصر على التدريبات وتجهيز اللاعبين لمباراتي البحرين الوديتين يومي 22 آذار الحالي في المنامة في يوم الفيفا، ولقاء عمان الرسمي يوم 27 من الشهر ذاته.