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منة شلبي: أشعر أني مطلقة.. ومن أحببته خذلني

الخميس 08 مارس 2018 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
منة شلبي: أشعر أني مطلقة.. ومن أحببته خذلني



وكالات / سما /

اعترفت الفنانة المصرية منة شلبي أنها وقعت في الحب مرة، ورفضت أن تذكر اسم هذا الشخص، ولكنها أكدت أن هذا الشخص خذلها، وكان الألم شديد في وقتها.

منة قالت إنها تتمنى أن تقع في الحب، ولكن حتى يحدث ذلك فهي تعيش في توازن مع أهلها وأصدقائها وعملها، ولا تشعر بأنها ناقصة حتى يأتي شخص ويكمل هذا النقص، بحسب موقع جلولي.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها تتمنى أن تكون على قدر مسئولية لقب نجمة الذي منحه لها الجمهور، وأكدت أنها تنسجم في الدور الذي تقدمه بصورة زائدة، حتى أنها تشعر في بعض الوقت أنها مطلقة تأثر بدورها في مسلسل "واحة الغروب" الذي قدمته في رمضان الماضي.

منة شلبي من مواليد (24 يوليو 1982 ) هي ممثلة مصرية، عُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.

 

#منة شلبي #مطلقة #الحب

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