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عمرو دياب يتلقى هدية خيالية من رجل أعمال سعودي

الخميس 08 مارس 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب يتلقى هدية خيالية من رجل أعمال سعودي



عالم الفن

تلقى الفنان المصري عمرو دياب، هدية خيالية من أحد الأثرياء العرب وهي عبارة عن سيارة تصل قيمتها إلى مليوني دولار.

السيارة من نوع خاص جدًا ويوجد منها أعداد قليلة حول العالم إذ يتم تجهيزيها للسياسيين وكبار رجال الأعمال في العالم لأنها تتمتع بعدد من المميزات أهمها أنها مصفحة.


وبحسب موقع "جلولي" فقد ذكرت بعض المصادر أن الهدية تلقاها عمرو دياب من الشاعر ورجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، ولكنها واجهت أزمة في مصر وهي أنها ممنوعة من التداول ورفضت الجهات المعنية ترخيصها، وسعى عمرو دياب لاستغلال علاقاته القوية للحصول على استثناء في ترخيص السيارة، إلا أنَّ جميع محاولاته باءت بالفشل، وأبلغته الجهات المعنية بأنَّه لا يمكن ترخيص سيارة مصفحة.

وأضافت المصادر: "أن الهضبة تمكَّن مؤخرًا من الحصول على أرقام جمرك للسيارة، تمكنه من السير بها لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولن يسمح له بالسير بها بعد هذه المهلة، وأنَّه يركن سيارته سوداء اللون في جراج أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل".

كما ذكرت المصادر أن عمرو دياب، لم يسدد القيمة الجمركية لدخول السيارة، وسددها نيابة عنه الثري العربي، ويفكر عمرو دياب حاليًا في إخراج السيارة من مصر لإحدى الدول التي يقيم فيها بشكل دائم بعد تأكده من عدم قدرته على الاستمرار في السير بها داخل مصر، ومن المرجح أن يقوم الهضبة بإرسال السيارة المصفحة إلى دبي خلال الأيام المقبلة، وبذلك تنضم السيارة إلى اسطول السيارات الفارهة الذي يملكه الهضبة.


 

#عمرو دياب #هدية

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