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أمازون تحقق في شكوى بشأن وجود عطل في جهاز أليكسا

الخميس 08 مارس 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تحقق في شكوى بشأن وجود عطل في جهاز أليكسا



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء أن شركة أمازون، أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت، تحقق بشأن الشكاوى المتعلقة بجهاز المساعد الشخصي الذكي الخاص بها " أليسكا" عقب ورود تقارير بأنه يصدر صوت ضحك بصورة عشوائية.

وقالت شركة أمازون لموقع ذا فيرج المعني بأمور التكنولوجيا إن فتح التحقيق جاء بعدما نشر المستخدمون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مكبر الصوت الذكي اليكسا وهو يصدر صوت ضحك عشوائيا.

وأضافت أمازون في بيان لها " نحن على علم بالمشكلة ونعمل على حلها".

وكتب مستخدم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الشهر الماضي " أليكسا قرر أن يضحك عشوائيا عندما كنت في المطبخ..أعتقدت أن هناك طفلا ورائي".

وقالت أمازون إنها تعتزم إصلاح العطل من خلال محو جملة " أليكسا، اضحك" واستبدالها بجملة " اليكسا، هل يمكنك أن تضحك؟".

وأوضحت أمازون أنها سوف تعمل أيضا على جعل أليكسا يعلن أنه سوف يضحك قبل فعل ذلك.

#أمازون #جهاز أليكسا

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