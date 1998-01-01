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شركات السيارات الأكثر مبيعا لعام 2017

الخميس 08 مارس 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات السيارات الأكثر مبيعا لعام 2017



وكالات / سما /

 أجرى خبراء من وكالة "Focus2move" دراسة حول أكثر السيارات مبيعا في 2017 في العالم.

الدراسة التي استندت إلى عدد من المعايير والأسس تقدمها عملية الطلب والإنتاج بالإضافة للمبيع.

حيث تصدرت شركة "فولكس فاغن" الألمانية قائمة الشركات الأكثر مبيعا، إذ باعت الشركة حوالي 10.4 مليون سيارة بزيادة وصلت إلى 3.5 في المئة عن سنة 2016.

وحلت الشركة اليابانية "تويوتا" في المرتبة الثانية، حيث باعت الشركة حوالي 10.2 مليون سيارة، وجاءت الشركة الفرنسية "رينو-نيسان" في المرتبة الثالثة ببيع 10 ملايين سيارة.

وضمت قائمة الشركات الخمس الأكثر مبيعا كلا من شركتي "كيا" و"هيونداي" بمبيع وصل إلى 7.2 مليون سيارة بالإضافة لشركة "جنرال موتورز" التي باعت حوالي 6.8 مليون سيارة.

#السيارات #شركات

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