جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيروس جديد يحول هاتفك إلى جاسوس عليك

الخميس 08 مارس 2018 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس جديد يحول هاتفك إلى جاسوس عليك



وكالات / سما /

حذّر خبراء التقنية من ظهور فيروس تنصت جديد، يهاجم الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وقال موقع "Wandera" إن برنامج "RedDrop"، يسجل سرًا كل ما يحدث بالقرب من أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، ثم يفرّغ محتويات التسجيل الصوتي في برنامج تبادل الملفات.

ويمكن للفيروس استخدام الهاتف الذكي للدخول إلى المواقع الإلكترونية المأجورة، عبر حساب صاحب الهاتف، وتثبيت تطبيقات ضارة جديدة.

وأفادت موقع تقنية أنه تم العثور على "RedDrop" في أكثر من 50 تطبيق دولي متعارف عليه ضمن تطبيقات الإنترنت، كتطبيق الآلة الحاسبة، والرسّام، وتطبيقات الألعاب والبرامج التعليمية.

#فيروس #جاسوس

أخبار ذات صلة

فيروس

"فيروس" جديد قد يفجر هاتفك!

لاصق يحول هاتفك الى 3D

لماذا عليك الحذر من مشاهدة أفلام إباحية على هاتفك؟

﻿إحذر.. هاتفك المحمول قد يتجسس عليك ويتابع تحركاتك

راوتر جديد يمكنه شحن هاتفك على بُعد 5 أمتار

بالفيديو.. جهاز جديد يسمح لك بشحن هاتفك من أى جزء فى المنزل

الأكثر قراءة اليوم

العثور على جثة مواطن مقتولا في غزة

تفاصيل "الإستراتيجية" الجديدة التي طرحتها "حماس" على الفصائل الفلسطينية

اقتصاد غزة شبه المنهار يدفع بمئات رجال الأعمال إلى السجن

آلاء أبو مصطفى.. شابة فلسطينية تبرع في " فن الخدع السينمائية"

بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في السعودية

اسرائيل توجه نداء للأمم المتحدة لاستخدام المجال السعودي

فيديو مؤلم: عجوز لبناني مريض يئن وأميركية تصفعه

الأخبار الرئيسية

شنق -ارشيفية

انتحار فتاة شنقا من جباليا شمال قطاع غزة

الشروق المصرية: عواصم عربية تنصح الرئيس عباس بقبول "صفقة القرن" قبل فوات الاوان

عريقات - ارشيف

عريقات : حماس تواصل رفض الشراكة السياسية وتصر على البقاء كسلطة موازية في غزة

وزارة التمنية الاجتماعية بغزة: قرار توافقي بعودة 81 موظفاً من القدامى يوم الاحد المقبل

منغيستو

جيش الاحتلال رصد "منغيستو" طوال 20 دقيقة قبل دخوله إلى غزة ولم يوقفه

الاتصالات الفلسطينية