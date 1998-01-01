فيروس جديد يحول هاتفك إلى جاسوس عليك

وكالات / سما /

حذّر خبراء التقنية من ظهور فيروس تنصت جديد، يهاجم الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وقال موقع "Wandera" إن برنامج "RedDrop"، يسجل سرًا كل ما يحدث بالقرب من أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، ثم يفرّغ محتويات التسجيل الصوتي في برنامج تبادل الملفات.

ويمكن للفيروس استخدام الهاتف الذكي للدخول إلى المواقع الإلكترونية المأجورة، عبر حساب صاحب الهاتف، وتثبيت تطبيقات ضارة جديدة.

وأفادت موقع تقنية أنه تم العثور على "RedDrop" في أكثر من 50 تطبيق دولي متعارف عليه ضمن تطبيقات الإنترنت، كتطبيق الآلة الحاسبة، والرسّام، وتطبيقات الألعاب والبرامج التعليمية.