أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات يختتم جولته في بيت لحم وسبسطية

بيت لحم / سما /

تواصلت جولة أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث زار اليوم الخميس برفقة وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري كنيسة مهد المسيح عليه السلام، وكان في الاستقبال رئيس بلدية بيت لحم وفريق من وزارة الاتصالات في المدينة.

وتجول الأمين العام في باحات الكنيسة ومغارة الحليب وتعرف على مسيرة حياة المسيح عليه السلام في فلسطين، وقدمت الكنيسة شرحاً مفصلاً عن تاريخ المكان والرواية الدينية.

كما زار الامين العام برفقة الزهيري بلدة سبسطية التاريخية يوم أمس والتي تعتبر أكبر موقع أثري في فلسطين، وكان في استقباله محمد عازم رئيس بلدية سبسطية وتعرف على تاريخ البلدة والآثار البيزنطية والرومانية التي فيه، وتضمنت الجولة التل الأثري وجامع النبي يحيى وكنيسة الراس والمقبرة الملكية.

وهكذا اختتمت جولة الضيف في زيارة استمرت خمسة أيام جاءت بدعوة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، شملت حفل استقبال نظمته الوزارة التقى فيه مع ممثلين عن الجامعات وشركات الاتصالات والانترنت، وزيارة مقر الوزارة والالتقاء بموظفيها والاستماع إليهم، وزيارة مقر شركتي جوال والوطنية موبايل وجامعة النجاح العضو في الاتحاد الدولي للاتصالات وبعض من معالم نابلس وبلدة سبسطية ومدينة بيت لحم ورام الله.