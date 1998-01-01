محكمة إسرائيلية تمنع إعادة جثمان الصياد "أبو ريالة" إلى غزة

عكا للشؤون الإسرائيلية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا يمنع الحكومة الإسرائيلية، من إعادة جثمان الشاب إسماعيل ابو ريالة، الذي قتل بنيران البحرية الإسرائيلية في عرض البحر، قبل أسبوعين.

وقالت القناة السابعة العبرية، على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، إن هذا الأمر القضائي، جاء بناءً على التماس عائلة هدار غولدين، الأسير لدى حماس بغزة.

ووفقا للقناة السابعة، تقدمت عائلة غولدين، بالتماس جديد قدمه محامي العائلة لمحكمة العدل العليا بالأمس، لإصدار قرار يمنع تسليم الجثمان، بسبب احتجاز حماس لابنها الضابط هدار بغزة.

وأضافت: "يجب على حماس أن تدرك أن احتجاز الإسرائيليين ليس ذخرا، ويجب أن يشكل ذلك عبءً عليهم".

ونقلت القناة العبرية، عن عائلة غولدين قولها: "هذا قرار يضع حدا لحكومة إسرائيل من تقديم التنازلات المجانية لحماس، التي تقوم باحتجاز ابننا مع جنود ومواطنين إسرائيليين آخرين بشكل مخالف للقانون الدولي".