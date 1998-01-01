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اتصلت 32 مرة بالشرطة طلباً للنجدة وهي في غرفة الفندق!

الخميس 08 مارس 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصلت 32 مرة بالشرطة طلباً للنجدة وهي في غرفة الفندق!



غرائب و عجائب

أُلقي القبض على امرأه بولاية فلوريدا الأميركية بعد مزاعم باتصالها برقم النجدة (911) 32 مرّة، قبل أن تطلب مازحةً من أحد ضباط الشرطة، المكلّفين الرد على نداءات الاستغاثة، الحضور إلى غرفتها الفندقية ومعه آيس كريم!

وبحسب ما نقلته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، 6 مارس/آذار 2018، زعمت الشرطة أن أول 27 اتصالاً أجرتها ميليسا هاربور برقم النجدة، كانت من مدينة ليسبرغ، أما المرّات الـ5 الأخيرة، فكانت من غرفتها الفندقية بمدينة فلوريدا، كما تبيّن أنها اتصلت برقمين آخرين غير تابعين للنجدة.

وقد أُجريت الاتصالات كافة في غضون 24 ساعة.

وبحسب ما نقله موقع WKMG، قال أحد ضباط الشرطة إنه ردَّ على اتصالات من موقع الفندق الذي أقامت فيه ميليسا، في 4 أوقات مختلفة.

وفي أولى مكالماتها، قال الضابط إنها أبلغت عن سماعها إزعاجاً داخل غرفتها الفندقية، وأنها كانت مذعورة.

وعندما اتصلت للمرّة الثانية، قال ضابط الشرطة إنها كانت تغازله في مزاحٍ، واقترحت أن يُحضر لها بعض الآيس كريم.

وخلال مكالمتها الثالثة، زعمت الفتاة أنها اتصلت برقم النجدة عن طريق الخطأ، وحذّرها الضابط من إساءة استخدام رقم "911" باتصالات لدواعٍ غير طارئة.

إلا أن ميليسا قد اتصلت للمرة الرابعة بالضابط، وزعمت أنها تحاول الاتصال بمطعم دومينوز بيتزا، وأن الاتصال كان دون قصد.

وأُلقي القبض عليها وتم إيداعها قيد الحبس بتهمة إساءة استخدام رقم النجدة، وقال الضابط إنها كانت تحت المراقبة.

#الشرطة #الفندق

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