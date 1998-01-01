لهذه الأسباب لم يشتر عشاق آيفون الهاتف الجديد؟

وكالات / سما /

ألقى استطلاع جديد للرأي نشر أمس، الضوء على بعض الأسباب التي منعت كثير من مالكي آيفون من ترقية هواتفهم الحالية إلى آيفون 8 أو آيفون إكس الجديدين لشركة آبل، وكشفت بالتالي عما يتطلعون إليه في الجيل التالي من هواتف آيفون.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته شركة بيبر جافري الأميركية 1500 شخص لم يشتروا مؤخرا هاتف آيفون الجديد، ووجدت الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية منعت مالكي آيفون من ترقية هواتفهم الحالية.

فقد أظهر الاستطلاع أن السبب الأول لعدم الترقية لدى هؤلاء هو أن هواتف آيفون الحالية التي معهم "تعمل بشكل جيد"، واختار هذه الإجابة ما نسبته 44% من المستطلعين.

أما السبب الثاني الأكثر انتشارا بين المستطلعين فكان أن هواتف آيفون الجديدة "باهظة جدا"، وكان هذا السبب هو الذي منع 31% من المستطلعين من عدم ترقية هواتفهم.

أما ثالث أكثر الأسباب لعدم ترقية مستخدمي آيفون الحاليين هواتفهم فهو أنهم يرغبون في شاشة أكبر من الشاشة الحالية في آيفون إكس، وكانت نسبة من قالوا ذلك 8% من المستطلعين. وقال 17% منهم إنهم لم يرقوا هواتفهم الحالية "لسبب آخر".

وترى شركة بيبر جافري أن طرح آبل سلسلة هواتف آيفون جديدة في وقت لاحق هذا العام سيحل مخاوف 39% من المستخدمين عندما تطرح آيفون أرخص وآخر بشاشة أكبر.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة ثلاثة هواتف آيفون هذا العام، من بينها آيفون إكس بلس بشاشة كبيرة قياسها 6.5 بوصات، وكذلك آيفون أرخص ثمنا بشاشة من نوع "إل سي دي" قياسها 6.1 بوصات، وأيضا نسخة محدثة من هاتف آيفون إكس الحالي.

ويجب التنويه إلى أن استطلاع الرأي هذا يعبر فقط عن قطاع صغير من مستخدمي آيفون ولا يمثل كامل السوق، لكنه يظل فرصة جيدة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تمنع بعض المستخدمين من ترقية أجهزتهم الحالية إلى أخرى أحدث.