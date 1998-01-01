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اتحاد كرة السلة يكرّم بطل الدوري ووصيفه

الخميس 08 مارس 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة السلة يكرّم بطل الدوري ووصيفه



غزة / سما /

كرّم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, فريقي خدمات البريج بطل الدوري موسم 2017-2018 ووصيفه خدمات المغازي, في الحفل الذي جرى بفندق المتحف غرب غزة.

وحضر الحفل أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وخليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد السلة، وبسام العديني ممثل شركة "جوال".

وأثنى أبو شمالة في كلمته على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان في اتحاد السلة لإنجاح المسابقة، شاكرا "جوال" على دعمها للدوري.

وأوضح أن الموسم الحالي شهد تطورا كبيرا في المستويين الفني والتحكيمي، مشيدا ا بقرار الاتحاد باعتماد الملاعب البيتية للأندية التي تملك صالات خاصة بها.

أما هنية, فأعلن عن التوصل لاتفاق مع "جوال" على رعاية 5 اتحادات رياضية, من بينها دوري السلة للموسم الجديد 2018-2019, وكذلك بطولات أخرى.

وهنأ اتحاد السلة ومنظومته الرياضية والفائزين بانتهاء الموسم, متمنيا التوفيق للجميع في الموسم الجديد.

وفي نهاية الحفل, سلّم الاتحاد درع الدوري للبطل خدمات البريج, بالإضافة لتكريم خدمات المغازي بلقب الوصيف, كما احتفى بلجانه المختلفة.

#اتحاد السلة #عبد السلام هنية #بطل الدوري

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