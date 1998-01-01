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جوارديولا يستفز الاتحاد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 08 مارس 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يستفز الاتحاد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

عاد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، اليوم الأربعاء لارتداء الشارة الصفراء المتعلقة بدعم اقليم كتالونيا في مواجهة اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بازل السويسري.

ولا يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على عكس الاتحاد الإنجليزي ارتداء شارات لها رموز سياسية. وترمز الشارة الصفراء للاحتجاج على سجن دعاة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد فتح تحقيقا مع المدرب الكتالوني في 23 فبراير الماضي لمعارضة القواعد الإعلانية له بعرض “رسالة سياسية” على ملابسه، وتحديدا “شارة صفراء”.

ولم يرتدي جوارديولا في مواجهة تشيلسي يوم الأحد الشارة بشكل ظاهر لكنه استبدلها بأخرى صفراء اللون أيضا لدعم مؤسسة ماري كوري لمكافحة السرطان.

وصرح مدرب السيتيزنز أمس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي عشية لقاء اليوم أن “الاتحاد الإنجليزي له قواعده ويطبقها وأنا أقبلها. هذا لا يعني أنني أتفق معها”.

 

كما سئل عن تصريحات رئيس الاتحاد الإنجليزي مارتن جلين، والتي أثارت جدلا بعدما شبه شارة كتالونيا الصفراء برموز دينية وسياسية أخرى مثل نجمة داود (اليهودية)، والمطرقة والمنجل (رمز الشيوعية)، والصليب المعقوف (رمز النازية)، ليرد جوارديولا مؤكدا أنه قال ذلك لأنه “لا يدرك ما تعنيه هذه الشارة”.

وأضاف “لقد اعتذر مارتن جلين. ومع ذلك كان انطباعي الأول حين رأيت ذلك أنه لم يدرك دوافع الشارة الصفراء. لقد أدلى بتعليق بعيد تماما عن الحقيقة”.

واختتم جوارديولا رده: “ربما هو يعرف الآن ما تعنيه. هي ليست متعلقة بالإستقلال أو عدم الإستقلال (لإقليم كتالونيا)؛ هي تتعلق بالناس الموضوعة بالسجون دون أن ترتكب شيئا، الأمر ليس بهذه البساطة”.

#جوارديولا #الاتحاد الانجليزي #دوري أبطال أوروبا

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