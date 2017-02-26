جاريث بيل يلعب دور البديل في ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد أصبح بديلاً مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي وهذا لأكثر من سبب.

وكان جاريث بيل قد تعرض للكثير من الإصابات في الفترة الماضية، مما جعله يبتعد كثيرًا عن العديد من المباريات مع ريال مدريد.

وظل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يفكر في الطريقة الأفضل التي تعوض غياب بيل في هذه المدة، وكان الحل هو اللعب بالثنائي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن زيدان دفع بالثنائي أسينسيو وفاسكيز لأول مرة معًا في مباراة كبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقدما أداءًا هجوميًا ودفاعيًا رائعًا، مما يجعل زيدان يفكر في الاستغناء عن ثلاثية الـ”BBC” في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن زيدان سيدفع في الفترة المقبلة بالثنائي المميز فاسكيز وأسينسيو، حيث سيصبحا كخيار أول بالنسبة للمدرب الفرنسي، وسيكون جاريث بيل الخيار الثاني، حيث سيصبح ضحية ثلاثية الـBBC “بيل، رونالدو، بنزيما”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد تأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تجاوز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب “5/3”.