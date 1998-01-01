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هيجواين: الأندية الإنجليزية ضعيفة دفاعيا

الخميس 08 مارس 2018 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيجواين: الأندية الإنجليزية ضعيفة دفاعيا



وكالات / سما /

أكد نجم يوفنتوس جونزالو هيجواين أن فريقه كان يعلم جيدا أن الأندية الإنجليزية ضعيفة دفاعيا لذلك عملوا على استغلال هذه الثغرة ضد توتنهام التي منحتهم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قلب يوفنتوس تأخره بهدف نظيف إلى فوز (2ء1)، ليعبر إلى الدور التالي بمجموع المباراتين (4ء3)، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما. وسجل هيجواين الهدف الأول قبل أن يمنح الهدف الثاني لباولو ديبالا.

وقال هيجواين في تصريحات “لميدياسيت بريميوم” بعد المباراة:”كانت مباراة صعبة جدا ضد فريق كبير مثل توتنهام، الذي دائما ما يقدم أفضل ما لديه، وهم عدوانيون، لكننا كنا نعلم أن الفرق الإنجليزية دائما تترك ثغرات في الخلف وستمنحنا فرصا”.

وأضاف:” ثغرات كان علينا أن نستفيد منها أكثر مما فعلنا. أنا سعيد جدا مع هذا الفوز، العودة في ويمبلي ليست سهلة. أنا فخور بهذا الفريق والعاملين في الطاقم الطبي، الذين عملوا بجد لمساعدتي على أن أكون جاهزا للقاء..”.

#هيجواين #الاندية الانجليزية #الدفاع

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