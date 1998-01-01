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إدارة برشلونة متخوفة من تكرار سيناريو نيمار مع ليونيل ميسي!

الخميس 08 مارس 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة برشلونة متخوفة من تكرار سيناريو نيمار مع ليونيل ميسي!



وكالات / سما /

صرح بانكو شرودر المدير المالي والاستراتيجي لنادي برشلونة الإسباني بأنه لن يتفاجئ إذا قامت أحد الأندية المنافسة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتعاقد معه كما حدث مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي ابن الـ30 عام قد جدد تعاقده مع برشلونة نوفمبر الماضي، بشرط جزائي يبلغ 625 مليون يورو.

ويرى المدير النادي للنادي أن كل شيء قد يحدث في هذه الأيام، وليس هناك أي شيء مضمون بعد تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيمار دا سيلفا بعدما دفعت إدارة النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وتحدث بانكو شرودر حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “وضعنا الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي الذي يضمن لنا بقاء اللاعب معنا حتى يوم اعتزاله كرة القدم”.

وأضاف “ولكن منذ عام ظننا أن قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار لا يمكن أن يدفعها أي أحد، ولذلك فأنا متوقع حدوث أي شيء بخصوص دفع أحد الأندية المنافسة الشرط الجزائي في عقد ميسي”.

 

وتابع “بالنظر إلى المستقبل أرى أن الموضوع سيكون صعبًا بالنسبة لقيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي، ولكن هذه الأيام الأمور أصبحت مجنونة، وقد أتوقع حدوث أي شيء”.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد شارك مع برشلونة هذا الموسم في 41 لقاء، وأحرز 32 هدف، وصنع 16 آخرين.

#ليونيل ميسي #برشلونة #نيمار

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