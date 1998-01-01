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بال ثنك تبدد الغموض حول أبز التغيرات في الخريطة الديموغرافية الاسرائيلية..د ناصر اسماعيل اليافاوي

الخميس 08 مارس 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رغم ان الكثير تبحروا في دراسة السياسة والمجتمع في اسرائيل ، الا ان هناك الكثير من الأمور مازال يكتنفها الكثير من الغموض واللبس ، ولا يعرف عنها الا القليل حيث ان غالبية اتباع الديانة اليهودية بقوا طوال التاريخ منغلقين على أنفسهم داخل مجتمعات عاشوا بداخلها، من هنا تأتي اهمية الدراسات التي تقوم بها مؤسسة( بال ثنك للدراسات الاستراتيجية ) المتواصلة لطرق خزان أهم القضايا التي تحاكي المحيط المؤثر على واقعنا المعاش ..
ومن ضمن مشروع بناء القدرات الاستراتيجية الرسمية والاهلية في فلسطين ، كمنت الاهمية في استضافة الباحث السياسي الفلسطيني( برهوم جرايسي) من الناصرة ، للتحدث حول التغيرات الديموغرافية اليهودية وابعادها السياسية ، والذي تطرق عبر السكايب لمجموعة من المحاور اهمها :
- خلفية تاريخية : تطرق فيها الى ان التمييز بين اليهود انفسهم قائم على وطن المنشأ بين ابناء الديانة اليهودية
- التقلبات الديموغرافية اليهودية وجذورها في التسعينات من القرن الماضي
- مؤشر الخطورة في تزايد نسبة عدد المتدينين
- رسم صورة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإسرائيلي ...
- اليهود الشرقيين في إسرائيل بين التهميش والاندماج
ومن الضرورة بمكان أن نشير الا اننا ككتاب وباحثين خلصنا من خلال العصف الذهني ، ونوعية المداخلات التي اثريت من خلال استمطار الأفكار المكتسبة من فلسفة بال ثنك :
ان هناك ثمة مشكلة مع اليهودية السياسية العرقية المبنية على التعصب ، والاستعلاء والانغلاق مع الذين اقاموا كيانا اسموه دوله وجددوا لها كل شيء قائلين انها دولة الشعب اليهودي دون ان يحددوا بعد اكثر من ستين عاما من اعلان كيانهم من هو اليهودي؟ هذا التناقض الصارخ ، تم تسليط الضوء عليه ، بالإشارة الا ان هذا الانغلاق العرقي الديني الحضاري هو الذي سيؤدي الى عواقب وخيمه على المنطقة والعالم وعلى اليهود انفسهم .

 

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