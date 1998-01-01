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اسرائيل توجه نداء للأمم المتحدة لاستخدام المجال السعودي

الخميس 08 مارس 2018 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل توجه نداء للأمم المتحدة لاستخدام المجال السعودي



القدس / سما /

وجهت شركة طيران العال الإسرائيلية نداء إلى الأمم المتحدة لدعم مسعاها لتغيير مسار رحلاتها بين تل أبيب والهند للمرور في المجال الجوي السعودي.

وقالت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) إنها تخطط لبدء تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من دلهي إلى تل أبيب هذا الشهر عبر الأجواء السعودية. ولا يزال هذا المسار، وهو أقصر من المسارات الأخرى البديلة، محظورا على جميع الطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

وقال جونين أوسيشكين الرئيس التنفيذي للعال، وهي شركة الطيران الوطنية لإسرائيل، في رسالة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، إنه سيكون إجراء تمييزيا من جانب السعوديين أن يسمحوا لإير إنديا بدخول مجالهم الجوي، ولا يفعلون الشيء نفسه مع العال.

وقال متحدث باسم إير إنديا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن الطيران عبر المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بين دلهي وتل أبيب بنحو ساعتين.

وفي رسالته، أبلغ أوسيشكين رئيس إيكاو أن ذلك سيمنح إير إنديا ”ميزة كبيرة وغير عادلة“ على العال ستنتهك بشكل واضح المساواة في الطيران المدني.

وتقوم العال حاليا بتسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي، لكن تلك الرحلات تستغرق سبع ساعات بدلا من خمس، حيث تمضي في مسار باتجاه الجنوب صوب إثيوبيا، ثم تتجه شرقا إلى الهند، متفادية المجال الجوي السعودي.

وقال أوسيشكين إن منح إير إنديا أفضلية سيشكل أيضا انتهاكا لاتفاقية شيكاغو، التي تنص على عدم قيام الدول بفرض قيود على الطيران فوق أراضيها أو التمييز بين شركات الطيران على أساس الجنسية.

وإسرائيل والسعودية والهند أعضاء في الاتفاقية.

وقال أوسيشكين ”أطلب من إيكاو، التي لديها السلطة لإنفاذ أحكام اتفاقية شيكاغو، إتخاذ إجراء... يضمن موافقة على قدم المساواة للعال للطيران فوق السعودية“.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت العال المساعدة في تلك المسألة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

#اسرائيل #المجال السعودي

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