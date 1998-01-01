بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج "جباليا" و"الوسطى" المقبولين للحج

غزة / سما /

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الاستكمالية لاختيار حجاج بيت الله الحرام للعامين الجاري والمقبل، بقاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة غزة.

وكانت الأوقاف والشؤون الدينية، اعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لمنطقة جباليا والمحافظة الوسطى.

وأوضحت أنها فتحت باب التسجيل لهذه المناطق نظرا لانتهاء أعداد المسجلين فيها.

وكشفت الوزارة ان عدد المسجلين من منطقة جباليا بلغ 2362 حاجا، والمحافظة الوسطى 3999 حاجا، وجرت القرعة بحضور أصحاب شركات الحج والعمرة.

وبينت أن حصة منطقة جباليا لهذا العام بلغت 183 حاجا، علما بأن حصتها الأساسية 274 حاجا، وذلك نظرا لوجود اعداد مسجلة في الاعوام السابقة، فيما كانت حصة المحافظة الوسطى 218 حاجا لهذا العام، علما بأن حصتها الاساسية 357 حاجا.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، أن "بروتوكول" الحج مع وزارة الحج السعودية، قد تم التوقيع عليه خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق على تفاصيل وترتيبات موسم الحج لهذا العام.

وأشار إلى حصول بعثة الحج الفلسطينية على درجة A بامتياز من وزارة الحج السعودية، لالتزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، ولتقديمها أفضل الخدمات لحجاج فلسطين.

وقال ادعيس إن وزارة الأوقاف بدأت بالتحضير لموسم الحج لهذا العام مبكرا لكي تحافظ على الانجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية بما يعود بالخير والفائدة على الحجاج، ما ينسجم مع تعليمات القيادة في بذل الجهد المميز لخدمة حجاجنا.

وفيما يلي أسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام:

https://drive.google.com/file/d/1juX8_wzP5l4moZvwR2yrZZk5EXfTuZgD/view?usp=sharing