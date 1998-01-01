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اضطراب جوي.. ذروة الارتفاع على درجات الحرارة غداً

الأربعاء 07 مارس 2018 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اضطراب جوي.. ذروة الارتفاع على درجات الحرارة غداً



غزة / سما /

قال موقع طقس فلسطين، إن الساعات والأيام القادمة ستشهد حالة من التخبط والاضطراب على الأجواء، وستكون سمته الأساسية الاختلاف الكبير على درجات الحرارة التي ستقفز بشكل كبير ثم تهوي بشكل كبير وسريع خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

ومن المتوقع أن يطرأ يوم الغد الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً حاراً نسبياً، ومغبراً بوجه عام.

ومع ساعات المساء والليل من يوم الغد من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الجمعة من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً حاراً نسبياً، ومغبراً بوجه عام، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم السبت سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

#طقس #حرارة #ارتفاع

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