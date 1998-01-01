نادي الأسير: الاحتلال يُعيد اعتقال الأسير مأمون فرحات لحظة الإفراج عنه

رام الله / سما /

قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج، مساء اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الأسير المقدسي مأمون فرحات لحظة الإفراج عنه، صباح اليوم، من معتقل "النقب الصحراوي" بعد قضائه مدة محكوميته البالغة خمس سنوات.

وأضاف المحامي الحاج أن الأسير فرحات يخضع للتحقيق حتى الآن في معتقل "المسكوبية"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال بدأت تنتهج مهل هذا الإجراء بحق الأسرى المقدسيين في الآونة الأخيرة، لحرمان عائلة الأسير وأصدقائه من مشاركته بمظاهر الفرحة والاحتفال بحريته، ومحاولة لرهن حريته التي نالها بعد سنوات بشروط جديدة.