الكنسيت يصادق على قانون يقيد جنازات الشهداء

القدس / سما /

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنع الجنازات الجماعية الجماهيرية لمنفذي العمليات.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإنه تم المصادقة على مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقدم مشروع القانون وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، حيث يسمح للشرطة والجيش بتأخير تسليم جثث الشهداء حتى لا تشكل عاملا للتحريض، على أن يتم تسليمها ضمن شروط وقيود معينة منها عدم التحريض وإقامة جنازات شعبية وإظهار التضامن مع الشهداء.

القدس