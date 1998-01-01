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اشتباكات عنيفة في"شاتيلا" والفصائل تدعو المدنيين للهروب من المخيم

الأربعاء 07 مارس 2018 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات عنيفة في"شاتيلا" والفصائل تدعو المدنيين للهروب من المخيم



بيروت / سما /

اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت بين تنظيمي الصاعقة وحركة فتح الانتفاضة، وسمع اصوات قذائف صاروخية خلال الاشتباك.

وتواردت معلومات خلال الاشتباك الذي لا يزال مندلعا، عن سقوط قتلى، لكن لم يتم اعلان ذلك رسميا .

ودعت الفصائل الفلسطنية المدنيين إلى الهروب خارج المخيم، خصوصاً بعد ارتفاع اعداد الجرحى وعرف منهم أحمد عكر من حركة فتح الانتفاضة و أبو عمار طارق خليفة من حركة فتح الانتفاضة، وهو في مستشفى المقاصد بحالة حرجة جدا، فيما اصيب علي خليفة في منطقة الرقبة .

#اشتباكات #مخيم شاتيلا #الصاعقة #فتح الانتفاضة

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