الحمد الله يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز التعاون وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين

الجزائر / سما /

بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، مع نظيره الجزائري أحمد أويحيى، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، واعادة تفعيل اللجنة المشتركة والسياسية ما بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقاش الحمد الله مع أويحيى قضية التأشيرات، وإقامة مبنى السفارة الفلسطينية في الجزائر، والإعفاء الجمركي، وتعزيز التعاون الأكاديمي وزيادة المنح للطلبة الفلسطينيين، حيث أعرب نظيره الجزائري عن النظر بإيجابية لكافة هذه المطالب.

جاء ذلك بحضور وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، والسفير الفلسطيني لدى الجزائر لؤي عيسى، ومدراء المؤسسة الامنية والوفد المرافق لرئيس الوزراء.