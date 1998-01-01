جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجدلاني ينفى تقارير إسرائيلية عن تدهور صحة الرئيس

الأربعاء 07 مارس 2018 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجدلاني ينفى تقارير إسرائيلية عن تدهور صحة الرئيس



رام الله / سما /

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مجدلاني، إن التقارير الإسرائيلية حول صحة عباس تستهدف "إرباك" الساحة الفلسطينية الداخلية.

وذكر مجدلاني أن الرئيس عباس( 83عاما) "بكامل صحته ولياقته ولا يعاني من أي أمراض أو تدهور في حالته الصحية ، ويمارس اجتماعاته ومهامه بشكل اعتيادي ".

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم إن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل ناقشا مؤخرا معلومات حول صحة عباس وأدائه، مشيرةً إلى أن تدهورا طرأ على صحة الرئيس الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تستعد لإمكانية تدهور صحة عباس وتصاعد الصراع على خلافته مما قد يقوض الاستقرار النسبي السائد في الضفة الغربية حاليًا.

وكان عباس أجرى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر الماضي فحوصات طبية في مستشفى "بالتيمور" في نيويورك.

#احمد مجدلاني #الرئيس عباس #تقارير

أخبار ذات صلة

هنية والسيسي

تقارير إسرائيلية : 3 أسباب لتصالح مصر مع "حماس"

الرئيس عباس

الاحتلال يزعم تدهور صحة الرئيس عباس و وزير الصحة الفلسطيني يؤكد انه بصحة جيدة

الرئيس عباس

رؤية إسرائيلية.. سيناريوهات اليوم الأول لما بعد مرحلة الرئيس عباس

الرئيس عباس والملك عبدالله

﻿الرجوب: قصة حصار الرئيس سخافة إسرائيلية ونسعى لخريطة طريق لإنهاء الانقسام

اللواء توفيق أبو نعيم

أبو نعبم يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

القواسمي - ارشيف

القواسمي رداً على تقارير بشأن رغبة فلسطينيين لقاء الادارة الامريكية: لن يجدوا فلسطينيا يجتمع معهم

الأكثر قراءة اليوم

"نيوم" البذرة الأولى لصفقة القرن.. إسرائيل المسؤول التقني ومشروعات عملاقة لتوطين الفلسطينيين

وصول جثة هامدة لمواطنة الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة

قوات المارينز الامريكية في طريقها إلى "إسرائيل"

نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس

ممثلة إباحية تتسبب بفضيحة جديدة لترامب وتقاضيه

جونسون: هذا ما قاله تشرشل عن ماء زمزم!

"هآرتس" وثيقة عسكرية سريّة إسرائيلية تنتشر على الإنترنت

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: هذا ما سيحدث في اليوم الأول للحرب على غزة ويوجه رسالة للفلسطينيين

الوفد الأمني المصري مع هنية

الوفد المصري يلتقي هنية لبحث ملف المصالحة

الرئيس عباس

إسرائيل تجري تقييما لأبرز المرشحين لخلافة الرئيس عباس

وفد حماس في القاهرة

وفد حماس طالب مصر بعقد مؤتمر إنقاذ وطني والقاهرة أبلغتها رفضها المطلق لـ «صفقة القرن

الرئيس عباس

إسرائيل قلقة : وضع أبو مازن الصحي قد يزعزع الهدوء في الضفة

الاتصالات الفلسطينية