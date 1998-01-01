بالفيديو.. مستعربون يختطفون رئيس مجلس طلبة "جامعة بيرزيت"

رام الله / سما /

اختطفت قوات مستعربين خاصة، ظهر الاربعاء، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، عمر الكسواني من داخل الجامعة.

واقتحمت قوات المستعربين الحرم الجامعي وكأنهم طلبة في الجامعة، تبعهم اقتحام لآليات الاحتلال والجنود لحمايتهم، حيث كان عمر يجلس بالقرب من مقر مجلس الطلبة، القريب من المدخل الغربي، واختطفته قوات المستعربين من داخل الحرم.

وانسحبت القوات الخاصة من داخل الجامعة بسرعة وسط اطلاق رصاص من قبل جنود الاحتلال داخل حرم الجامعة، بعد ان تمكنت من اعتقال عمر الكسواني، والذي تطارده منذ عدة اشهر، حيث اشهر المستعربون السلاح.