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بالفيديو.. مستعربون يختطفون رئيس مجلس طلبة "جامعة بيرزيت"

الأربعاء 07 مارس 2018 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. مستعربون يختطفون رئيس مجلس طلبة "جامعة بيرزيت"



رام الله / سما /

اختطفت قوات مستعربين خاصة، ظهر الاربعاء، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، عمر الكسواني من داخل الجامعة.

واقتحمت قوات المستعربين الحرم الجامعي وكأنهم طلبة في الجامعة، تبعهم اقتحام لآليات الاحتلال والجنود لحمايتهم، حيث كان عمر يجلس بالقرب من مقر مجلس الطلبة، القريب من المدخل الغربي، واختطفته قوات المستعربين من داخل الحرم.

وانسحبت القوات الخاصة من داخل الجامعة بسرعة وسط اطلاق رصاص من قبل جنود الاحتلال داخل حرم الجامعة، بعد ان تمكنت من اعتقال عمر الكسواني، والذي تطارده منذ عدة اشهر، حيث اشهر المستعربون السلاح.

وطارد طلبة الجامعة المستعربين، والقوا الحجارة عليهم، ثم القوا الحجارة على الاليات العسكرية، التي انسحبت من المكان.

وكان عمر الكسواني قد تمكن من الفرار من قوات الاحتلال مرتين سابقتين، الاولى حين اقتحمت شقة في بناية سكنية في ضاحية المصيون، وتمكن عمر من الانسحاب، وفي الثانية، حينما حاولت قوات المستعربين اختطافه من امام الجامعة، لكنه تمكن من الانسحاب.

وقال عضو مجلس الطلبة السابقة في جامعة بيرزيت، يحيى علوي إن قوات المستعربين التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت باحة الجامعة متنكرين بلباس مدني على هيئة صحفيين، وتم تحديد مكان عمر، بعدها توجهوا نحوه لإجراء مقابلة صحفية معه، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح، وسحبوا أسلحتهم.

وتابع علوي: كل هذا جرى، في الوقت الذي اقتحم فيه جنود الاحتلال الحرم الجامعي مشاة، وهم يطلقون الرصاص الحي، بعد أن هاجم طلبة الجامعة المستعربين، ثم اشتبكوا مع قوات الاحتلال.

#مستعربين #جامعة بيرزيت #عمر الكسواني

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