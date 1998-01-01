مركز "إيوان" وفريق أثر الشبابي وبلدية غزة يفتتحون المعرض الفني "كان يا مكان"

غزة / سما /

افتتح مركز عمارة التراث "إيوان" التابع لكلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بالتعاون مع فريق أثر الشبابي، وبلدية غزة المعرض الفني "كان يا مكان"، وذلك في قرية الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة، ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على ما تزخر به مدينة غزة من أماكن أثرية ومعالم ضاربة في القدم، في سبيل ربط الماضي بالحاضر من جانب، والعمل على كافة الصعد لزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي بأهمية التراث والمعالم الأثرية، وتعريف الأجيال الناشئة بها من جانب أخر.

وحضر حفل افتتاح المعرض الأستاذ الدكتور عبد الكريم محسن- عميد كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، والمهندس عماد صيام- مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية، والمهندسة نهاد شقليه- مديرة قرية الفنون والحرف، وممثلين عن وزارة الثقافة وفريق آثر الشبابي ومركز إيوان للتراث المعماري، ولفيف من المهتمين والمواطنين.

ويضم المعرض (48) صورة فوتوغرافية، و(10) لوحات تشكيلية، و(4) لوحات فسيفسائية تجسد تاريخ وعراقة مدينة غزة عبر العصور وهي من تجميع مركز "إيوان" للتراث الثقافي.

ويغلب على لوحات المعرض صور للمناطق الأثرية في البلدة القديمة من المدينة لاسيما المسجد العمري الكبير والقيسارية ومناطق أثرية وتاريخية أخرى، ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء في قرية الفنون والحرف غرب الكتيبة.

هذا وحظي المعرض الفني بحضور لافت من مختلف الفئات المجتمعية المهتمة بالتراث والتاريخ، ومشاركة واسعة من عشرات طلبة الجامعات والمدارس.