الضابطة الجمركية والتربية يطلقان حملة " اكلكم بيهمنا "

رام الله / سما /

اطلق جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجلس الموحد لمجالس اولياء الأمور، اليوم الثلاثاء في محافظة رام الله حملة تحت عنوان " اكلكم بيهمنا "، واستهدفت خلالها قرابة ٤٠ مدرسة .

وهدفت هذه الحملة إلى توعية الطلبة والحضور المشاركين بدور جهاز الضابطة الجمركية وتعريفهم بالمهام المنوطة به ودوره في حماية المستهلك، ومحاربة منتجات المستوطنات والبضائع الغير صالحه للاستهلاك من اجل تحقيق الامن الغذائي والصحي للمواطن، بما يكفل لهم حياة آمنه وسليمة، الامر الذي يعمل على رفع الوعي المجتمعي لدى طلاب المدارس والحضور خلال هذه الفترة .