جيش الاحتلال: هذا ما سيحدث في اليوم الأول للحرب على غزة ويوجه رسالة للفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قالت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، إنها تتوقع سقوط مئات الصواريخ على المدن الإسرائيلية في أول يوم للحرب مع التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي يوسي كوهن قوله اليوم الأربعاء، "إنه في اليوم الأول للحرب مع التنظيمات بغزة ستسقط مئات الصواريخ قد يحمل بعضها "رؤوس متفجرة غير تقليدية" على المدن الإسرائيلية الكبرى".

وقال كوهن: "نحن في حارة معقدة وكثيرة الحركة، ومن الممكن أن تكون تطورات على الجبهة الشمالية والجنوبية على حد سواء، خاصة ما يجري في قطاع غزة حيث الواقع متحرك على مدار الساعة، علما أن العدو بنى قوة عملية في الشمال والجنوب، وبالتالي نعمل على منح حماية لكافة المواطنين من الشمال وحتى الجنوب، حيث تعلمنا الدروس أيضا من حملة (الجرف الصامد) على قطاع غزة في صيف 2014".

ووجه كوهن رسالة للفلسطينيين، قائلا: "أريد أن أوصي جيراننا (الفلسطينيين) بأن عليهم أن لا يبدأوا الحرب، جيش الدفاع الإسرائيلي جاهز تماما من ناحية الجبهة الداخلية ومن ناحية عملياتية لضرب وإيذاء الطرف الثاني، من يعتقد أن الجبهة الداخلية هي (البطن الضعيفة) لإسرائيل، عليه أن يفكر في الأمر من جديد، توجد لدينا برامج عملية تشمل أيضا هجمة شديدة على المنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، على حد تعبيره.