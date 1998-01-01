جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

الأربعاء 07 مارس 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية



عرب 48

بدأ اليوم الأربعاء، على شبكة الإنترنت، بيع تذاكر سفر مباشر من تل أبيب إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمرة الأولى، وذلك في مسار يمر فوق السعودية، افتتحه وزير المواصلات الإسرائيلي، ياريف ليفين.

ويبلغ سعر التذكرة 350 دولار في كل اتجاه. ومن المقرر أن تكون الرحلة الأولى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت "رويترز" قد نقلت يوم أمس، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صرح في مقابلة مع الصحفيين أن السعودية صادقت لشركة "إير إنديا" الهندية على التحليق فوق أراضيها إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن تنظم شركة الطيران الهندية ثلاث رحلات أسبوعية من نيودلهي إلى مطار اللد، خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا لا تتجاوز 5 ساعات، أي أقل بساعتين ونصف عن الرحلات غير المباشرة.

وكانت الشركة الهندية قد نشرت، قبل نحو شهر، أنها تنوي البدء بتنظيم رحلات دولية إلى مطار اللد عن طريق المجال الجوي السعودي، وهو مسار يقلص بشكل ملموس مدة الطيران.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن من بين عوامل التوصل إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، هو منحة للشركة الهندية قدمها وزير السياحة، ليفين، يصل إلى 750 ألف يورو.

وجاء أن التذاكر متوفرة الآن، وسيتم تنظيم ثلاث رحلات أسبوعية إلى دلهي، في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويعتبر سعر التذكر أرخص بشكل ملموس من السعر الذي كان يدفعه الإسرائيليون في السابق في طريقهم إلى الهند، وذلك نظرا لكون المسافة باتت أقصر بكثير.

ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن مسؤولين في شركة الطيران قولهم إنهم يأملون في أن تجذب الرحلات المباشرة أعددا أكبر من المسافرين بسبب تخفيض أسعار التذاكر بفضل استخدام المجال الجوي السعودي.

أخبار ذات صلة

مسؤول المخابرات السعودية زار إسرائيل ورام الله سرا

معبر ايرز

تفاصيل .. داخلية غزة تضع شروطا جديدة للسفر

معبر رفح - ارشيف

غزة: كشف عاجل خاص بالحالات المستعصية للسفر عبر معبر رفح

معبر رفح

بالأسماء: كشف أصحاب الجوازات المصرية للسفر الجمعة

الرئيس اليمني السابق

الرئيس اليمني السابق يزعم : السعودية طلبت بأن تحتل إسرائيل غزة

النخالة والاحمد ولبو مرزوق - ارشيف

"الجهاد": فتح وحماس بعيدتان عن المصالحة وما يحدث تسويق للاوهام

الأكثر قراءة اليوم

"نيوم" البذرة الأولى لصفقة القرن.. إسرائيل المسؤول التقني ومشروعات عملاقة لتوطين الفلسطينيين

وصول جثة هامدة لمواطنة الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة

قوات المارينز الامريكية في طريقها إلى "إسرائيل"

نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس

ممثلة إباحية تتسبب بفضيحة جديدة لترامب وتقاضيه

جونسون: هذا ما قاله تشرشل عن ماء زمزم!

"هآرتس" وثيقة عسكرية سريّة إسرائيلية تنتشر على الإنترنت

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: هذا ما سيحدث في اليوم الأول للحرب على غزة ويوجه رسالة للفلسطينيين

الوفد الأمني المصري مع هنية

الوفد المصري يلتقي هنية لبحث ملف المصالحة

الرئيس عباس

إسرائيل تجري تقييما لأبرز المرشحين لخلافة الرئيس عباس

وفد حماس في القاهرة

وفد حماس طالب مصر بعقد مؤتمر إنقاذ وطني والقاهرة أبلغتها رفضها المطلق لـ «صفقة القرن

الرئيس عباس

إسرائيل قلقة : وضع أبو مازن الصحي قد يزعزع الهدوء في الضفة

الاتصالات الفلسطينية