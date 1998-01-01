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الوئام الخيرية تعقد اجتماعاً تقييمياً مع مجلس أمهات الأيتام

الأربعاء 07 مارس 2018 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

توافقاً مع رؤيتها الاستراتيجية في اشراك الأيتام وأمهاتهم في وضع أسس وتطبيق مشاريع وأنشطة الخطة التشغيلية السنوية لعام 2018، عقدت جمعية الوئام الخيرية ضمن اجتماعاتها الدورية، اجتماعاً تقييمياً وتنفيذياً مع أمهات الأطفال الأيتام المكفولين من المكرمة الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث تم اقرار تنفيذ المشاريع التي تنفذها جمعية الوئام الخيرية ومركز الوئام الثقافي مع الأطفال الأيتام وأمهاتهم، واجراء العملية التقييمية لمتابعة سير الأنشطة والمشاريع، ووضع أفكار ومقترحات تطويرية لها.

ومن جهته قال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس الجمعية: "أن إشراك الفئات المستفيدة في عملية صنع القرار وإقرار الأنشطة التي سينتفعون بها من أهم عوامل نجاح المشاريع والأنشطة التي تقدم لهم، لأنها ستكون بناءً على ملامسة احتياجاتهم وتطلعاتهم بمستقبل أفضل

#الوئام الخيرية #أمهات الأيتام

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