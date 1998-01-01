جامعة بوليتكنك فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين

غزة / سما /

وقّع نقيب المهندسين م.مجدي الصالح اليوم في مقر النقابة مذكرة تفاهم مع أ. د. عماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في عدد من الجوانب المشتركة والتي تعود بالفائدة على المجتمع ككل وعلى المهندسين حديثي التخرج وعلى طلاب الكليات الهندسية بشكل خاص.

ورحب النقيب بالوفد وعبر عن سعادته بتوقيع المذكرة قائلاً ”إننا سعيدون بهذه الشراكة مع مؤسسة عريقة مثل جامعة بوليتكنك فلسطين حريصة على التنمية والتطوير وتخرّج كل عام المئات من المهندسين المُميّزين والمبدعين في مختلف المجالات الهندسية “.

وأضاف النقيب أنّ توقيع هذه الإتفاقية سيحقق مجموعة من أهداف النقابة التي وضعتها في خطتها لتطوير العمل الهندسي وخصوصاً في مجال دعم المهندسين الشباب وحديثي التخرج وتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل؛ وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها النقابة بمشاركة الجامعة.

وقال رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين أنه يرى أن دور النقابة يجب أن يكون مؤثراً في مجال التخطيط الوطني وخاصة فيما يتعلق بالمهندسين وتخصصاتهم وانعكاس هذا على التنمية الوطنية، وأنّ الجامعات وكليات الهندسة تحديداً ستكون دوماً جاهزة للتعاون مع النقابة لتأخذ دورها الريادي الوطني.

وتهدف المذكرة إلى رفع وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية في المجالات الهندسية المرتبطة برفع مستوى مهاراتهم الفنية، وتحسين وتطوير واقع الصحة والسلامة المهنية في فلسطين. وتضمنت المذكرة بنود لتمتين العلاقة بين القطاع النقابي والتعليمي في فلسطين لما لها من أهمية في تهيئة الخريجين من الجامعات بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وعمل دراسات بما يحتاجه السوق من التخصصات الهندسية.

ومن البنود الرئيسية التي تضمنتها المذكرة بشكل عام طرح النقابة لدورات تدريبية لحديثي التخرج من الكليات الهندسية والمهندسين يقدمها مدرسي وأساتذة جامعة بوليتكنك فلسطين باستخدام مختبرات ومشاغل الجامعة.

وقد حضر توقيع المذكرة من النقابة المدير العام م.نادي عليان ومدير دائرة التدريب والتشغيل م. مأمون أبو ريان، ومن الجامعة حضر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع د.م. محمد غازي القواسمي ومساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د.م. رمزي القواسمي.