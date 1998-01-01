قلقيلية: المحافظ يهنئ النادي الأهلي لتأهله للاحتراف الجزئي

قلقيلية / سما /

هنأ اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نادي أهلي قلقيلية تأهله للاحتراف الجزئي، جاء ذلك خلال زيارة قام بها للنادي الأهلي اليوم، رافقه خلالها نائبه العقيد حسام أبو حمد وطاقم من المحافظة.

وكان في استقباله رئيس النادي غسان جوابرة وأعضاء النادي ومدرب الفريق.

وعبر المحافظ عن سعادته بما حققه النادي من إنجاز، مما كان له الأثر الكبير في نفوس أهالي المحافظة، منوهاَ إلى أن النادي الأهلي له تاريخ وطني عريق وهذا ما يدفعنا نحن وجماهير المحافظة للاعتزاز بهذه المسيرة الرياضية، مؤكداَ دعمه للنادي وفريقه العريق.

من جهته شكر رئيس النادي المحافظ على دعمه الدائم للنادي، كما قدم الشكر للواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على اهتمامه بالقضايا الرياضية في المحافظة، وأكد أن هذا الفوز ما كان ليتحقق لولا الدعم الجماهيري للنادي والطاقم العامل بشكل مستمر على مدار الساعه.

وجرى خلال الزيارة بحث عدة قضايا تتعلق بمسيرة النادي الرياضية، وأمور فنيه تتعلق بالنادي والإعداد للمرحلة القادمة