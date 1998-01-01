كلوب يكشف عن اتفاقه السري مع صلاح قبل موقعة اليونايتد

وكالات / سما /

يعيش الدولي المصري محمد صلاح أزهى أيامه الكروية برفقة فريق ليفربول الإنجليزي ، الذي انتقل إليه بداية الموسم قادماً من فريق العاصمة الإيطالية روما ، وساهمت مهارات ومراوغات ” أبو مكة ” في رفع أسهمه بشكل كبير في بورصة اللاعبين .

وتمكن ليفربول من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد تعادله أمام بورتو بدون أهداف ، مستغلاً انتصاره في مواجهة الذهاب بخمسة أهداف دون رد ، ليحافظ الريدز على رصيدهم الخالي من الهزائم في المسابقة الأوروبية لحدود اللحظة .

وتعود آخر مرة تأهل فيها ليفربول بطل أوروبا خمس مرات إلى هذه المرحلة من المسابقة رفيعة المستوى ، إلى عام 2009 عندما خرج أمام تشيلسي عقب هزيمة درامية بنتيجة 7/5 في مجموع لقائي الذهاب والإياب .

وبدأ محمد صلاح اللقاء من على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 74 بدلاً من ساديو ماني ، وذلك من أجل إراحته قبل مواجهة مانشستر يونايتد ، يوم السبت المقبل ، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي ، والتي ستحسم بشكل كبير صراع المركز الثاني بين الفريقين .

وكشف كلوب في تصريحات صحفية بعد اللقاء عن الشرط الذي رهن به إعفاء المصري محمد صلاح من تدريبات الأربعاء ” أخبرت صلاح أنه في حال ركض كثيراً اليوم فهو معفى من تدريبات الغد ” .

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفاً إلى جانب هاري كين الذي يملك نفس الرصيد من الأهداف .