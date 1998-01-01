هل ستتزوج انجلينا جولي للمرة الرابعة؟

عالم الفن

يبدو أن الممثلة انجيلينا جولي استطاعت تخطي أزمة طلاقها من الممثل براد بيت، وهذا التحوّل بدا واضحاً بعد إعلان وسائل إعلام أميركية، أنه وبعد أكثر من عام على تقدمها بطلب الطلاق من زوجها، أقدمت جولي على الارتباط برجل رابع ثري.

وتبيّن أن حبيبها الجديد هو بريطاني الجنسية، وبدأت تواعده سراً منذ بداية العام 2017، محاولة إبقاء هذا الخبر سري أمام أولادها لكي لا يصل إلى بيت.

وعن هذا الموضوع، ردّ براد بيت بأنه يشكّ في نجاح هذا الزواج، خصوصاً وأن زواجهما فشل.

اشارة الى أن سبق لجولي أن تزوجت 3 مرات: جوني لي ميلر وبيلي بوب ثورنتون وبراد بيت.