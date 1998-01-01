جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

التصرف الصحيح حينما يؤثر عملك علي حياتك الزوجية

الأربعاء 07 مارس 2018 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التصرف الصحيح حينما يؤثر عملك علي حياتك الزوجية



وكالات / سما /

تحرص كل سيدة عاملة، على التوفيق بين عملها وواجباتها المنزلية، فتبذل قصارى جهدها حتى لا تقصر في حقّ طرف على حساب الآخر، وهو ما يضعها تحت ضغط وتوتر، قد يعصف بحياتها الزوجية، أو بالأحرى فشلها للأبد.

 

فكيف تتصرفين عندما يؤثر عملك سلبا على حياتك الزوجية، ويكون سبب فشلها؟

 

كفّي عن الاستياء

 

 عليكِ تجنّب الاستياء وإلقاء اللوم على العمل أو الزملاء، وإذا كان عملكِ لرفع مستواكِ المعيشي، فلا تلومي زوجكِ على ما تعانيه من عملكِ.

 

اختيار الوقت المناسب

 

لا بدّ للبركان يوماً أن ينفجر، ليهدأ بعدها ونأخذ من خيراته وكنوزه المدفونة- لكنك لست بركانا- وعليكِ اختيار الوقت المناسب للتنفس والتنفيس عمّا يعتريك من قلق وإحباط، فقد تفصلين بين مشاكلك في العمل، ولا تصبّين بركان غضبك عند شريكك كنوع من التعقل، لكنك بحاجة ماسة لإخراج الطاقة السلبية من داخلكِ بأي شكل.

 

التواصل

 

دعي شريككِ يعرف ما تعانين منه، ليعذرك ويتفهم شعورك ويقدره، لا تكتمي مشاكلكِ بين جنباتكِ، لأنه ببساطة لن يعرف همومكِ، إلا إذا أفصحت عنها، كي لا تتراكم بداخلكِ وتصل إلى حدّ الانفجار كالقنبلة الموقوتة.

 

احصلي على المساحة الكافية

 

لا بأس من الاختلاء بنفسكِ بعض الوقت، لتستعيدي هدوئكِ ورصانتكِ، وتذكّري أنّ لنفسك عليك حقّ، تكلمي مع نفسك بوضوح وصدق، وحاولي وضع الحلول المناسبة، لتتخلصي من الاجهاد بطريقة صحية، وليس بتعسّف يعصف بحياتكِ وزوجكِ.

 

خذي إجازة

 

اجعليها عادة بأنْ تنسي العمل بمجرد خروجكِ من مكتبكِ، تجنّبي فحص البريد الالكتروني الخاص بالعمل، وخصصي رقم لهاتف العمل فقط، حتى تتجنّبي الردّ على مكالمات العمل في عطلة نهاية الأسبوع، وخصّصي عطلتكِ للاسترخاء والتحدّث مع شريكك والاستمتاع بالرومانسية.

 

اطلبي المساعدة

 

في حال جربت كل ما سبق دون جدوى، لا تتردّدي في طلب المساعدة، كالتحدث إلى صديقة، أو أخذ المشورة من خبير العلاقات الزوجية، أو زيارة الطبيب النفسي حتى تتمكني من استئناف حياتكِ من جديد، بعيداً عن التوتر والقلق النفسي، وتحافظي على بيتكِ وزوجكِ.

#الحياة الزوجية #العمل

أخبار ذات صلة

24599730-v2_xlarge

دراسة : حياتك الجنسية تؤثر على رضاك عن عملك

2017-636251672561619917-161_608x403

تعرفي على التصرف الصحيح عند اكتشاف كذب طفلك

الزوجة

بهذه الطرق حققي التوازن بين عملك وحياتك الزوجية

2017-636268048271222138-122_608x403

تصرفات تدل على ان حياتك الزوجية مثالية

طرق للحفاظ على حياتك الزوجية رغم البعد!

2017-636208525054313169-431_608x403

تصرفات رائعة تنعش حياتك الزوجية

الأكثر قراءة اليوم

"نيوم" البذرة الأولى لصفقة القرن.. إسرائيل المسؤول التقني ومشروعات عملاقة لتوطين الفلسطينيين

توضيح سبب الخصومات على رواتب موظفي السلطة العسكريين

وصول جثة هامدة لمواطنة الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة

نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس

مستوطن اسرائيلي قُتلت زوجته بعملية : أريد رأس جبريل الرجوب مثقوبا برصاصة

ممثلة إباحية تتسبب بفضيحة جديدة لترامب وتقاضيه

"هآرتس" وثيقة عسكرية سريّة إسرائيلية تنتشر على الإنترنت

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري مع هنية

الوفد المصري يلتقي هنية لبحث ملف المصالحة

الرئيس عباس

إسرائيل تجري تقييما لأبرز المرشحين لخلافة الرئيس عباس

وفد حماس في القاهرة

وفد حماس طالب مصر بعقد مؤتمر إنقاذ وطني والقاهرة أبلغتها رفضها المطلق لـ «صفقة القرن

الرئيس عباس

إسرائيل قلقة : وضع أبو مازن الصحي قد يزعزع الهدوء في الضفة

قوات المارينز الامريكية في طريقها إلى "إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية