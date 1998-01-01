جونسون: هذا ما قاله تشرشل عن ماء زمزم!

لندن / وكالات /

كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن أن ونستون تشرشل، شرب من ماء زمزم على هامش محادثات مع الملك عبد العزيز آل سعود عام 1945.

ولفت جونسون الباحث في سيرة تشرشل في مقال نشرته "التايمز" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قال في ماء زمزم: "هذا أعذب ماء أشربه في حياتي".

وكان جونسون قد أشار في وقت سابق إلى أن الحملة التي أطلقها ولي العهد السعودي الحالي الأمير محمد بن سلمان، تستند إلى الإصلاحات نفسها التي كانت بريطانيا دعت إليها دائما، بما فيها توسيع حقوق المرأة، مناشدا مواطنيه عدم تجاهل تلك الإنجازات.

وشدد جونسون على ضرورة أن تتمكن بريطانيا من تشجيع السعودية في مسارها الإصلاحي، مؤكدا أن مستقبل السعودية والمنطقة والعالم الإسلامي برمته يتوقف على نتائج هذه الإصلاحات.