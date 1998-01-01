جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الممثل الهندي عرفان خان مصاب بـ "مرض نادر"

الأربعاء 07 مارس 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل الهندي عرفان خان مصاب بـ "مرض نادر"



عالم الفن

أعرب عدد من الممثلين الهنود ومعجبي الممثل الهندي عرفان خان، عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لنجم بوليوود بعدما أعلن على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إصابته ” بمرض نادر”.

ويشتهر خان (51 عاماً) بمشاركته في عدد كبير من الأفلام الهندية والبريطانية والأمريكية.

ومن أشهر أفلامه الناطقة باللغة الإنجليزية ” لايف اوف بي” و ” سلامدوج مليونير” و ” ذا اميزينج سبايدر مان”.

وكتب عرفان مساء الاثنين ” في بعض الأحيان تستيقظ على هزة قوية. الأيام الخمسة عشر الماضي، حياتي كانت بمثابة قصة مثيرة”.

وطالب عرفان معجبيه بعدم التكهن بالمرض، وقال” أنا سوف أقام بمشاركة قصتي خلال أسبوع- عشرة أيام، عندما تتوصل الفحوصات لتشخيص نهائي”.

وأضاف ” لم استسلم أبداً وطالما حاربت من أجل خياراتي وسوف استمر في فعل ذلك”.

#عرفان خان #مرض

أخبار ذات صلة

وفاة الممثل الفلسطيني الذي جسد دور خالد بن الوليد في "الرسالة"

الممثل "مهند" يهدي زوجته ساعة بـ27 ألف دولار

صور.. الممثل التركي "مراد علمدار" يؤدي مناسك العمرة للمرة الثانية

نجم فيلم "Star Trek" الجديد.. مقتل الممثل أنتون يلشين في حادث سيارة

سعد المجرد

باريس: أدلة جديدة "تثبت" تعرض سعد لمجرد لـ"الإبتزاز" في قضية "الاغتصاب"

المسلسل الفلسطيني "الفدائي".. يعالج قضيتي "الأسرى" و"التهويد"

الأكثر قراءة اليوم

"نيوم" البذرة الأولى لصفقة القرن.. إسرائيل المسؤول التقني ومشروعات عملاقة لتوطين الفلسطينيين

وصول جثة هامدة لمواطنة الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة

قوات المارينز الامريكية في طريقها إلى "إسرائيل"

نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس

جونسون: هذا ما قاله تشرشل عن ماء زمزم!

ممثلة إباحية تتسبب بفضيحة جديدة لترامب وتقاضيه

"هآرتس" وثيقة عسكرية سريّة إسرائيلية تنتشر على الإنترنت

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: هذا ما سيحدث في اليوم الأول للحرب على غزة ويوجه رسالة للفلسطينيين

الوفد الأمني المصري مع هنية

الوفد المصري يلتقي هنية لبحث ملف المصالحة

الرئيس عباس

إسرائيل تجري تقييما لأبرز المرشحين لخلافة الرئيس عباس

وفد حماس في القاهرة

وفد حماس طالب مصر بعقد مؤتمر إنقاذ وطني والقاهرة أبلغتها رفضها المطلق لـ «صفقة القرن

الرئيس عباس

إسرائيل قلقة : وضع أبو مازن الصحي قد يزعزع الهدوء في الضفة

الاتصالات الفلسطينية