الممثل الهندي عرفان خان مصاب بـ "مرض نادر"

عالم الفن

أعرب عدد من الممثلين الهنود ومعجبي الممثل الهندي عرفان خان، عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لنجم بوليوود بعدما أعلن على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إصابته ” بمرض نادر”.

ويشتهر خان (51 عاماً) بمشاركته في عدد كبير من الأفلام الهندية والبريطانية والأمريكية.

ومن أشهر أفلامه الناطقة باللغة الإنجليزية ” لايف اوف بي” و ” سلامدوج مليونير” و ” ذا اميزينج سبايدر مان”.

وكتب عرفان مساء الاثنين ” في بعض الأحيان تستيقظ على هزة قوية. الأيام الخمسة عشر الماضي، حياتي كانت بمثابة قصة مثيرة”.

وطالب عرفان معجبيه بعدم التكهن بالمرض، وقال” أنا سوف أقام بمشاركة قصتي خلال أسبوع- عشرة أيام، عندما تتوصل الفحوصات لتشخيص نهائي”.

وأضاف ” لم استسلم أبداً وطالما حاربت من أجل خياراتي وسوف استمر في فعل ذلك”.