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"بلاك بيري" تقاضي "فيسبوك" بسبب "الحقوق الفكرية"

الأربعاء 07 مارس 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بلاك بيري" تقاضي "فيسبوك" بسبب "الحقوق الفكرية"



وكالات / سما /

أعلنت شركة "بلاكبيري" رفع دعوى قضائية ضد موقع "فيسبوك"، ومنصتي "واتساب" و"إنستغرام" التابعتين له، بتهمة انتهاك حقوقها الفكرية.

وقالت الشركة الشاكية إن "فيسبوك" طور تطبيقات منافسة اعتمدت الحقوق الفكرية لبعث الرسائل في هاتف "بلاكبيري"، وفقما نقلت "رويترز".

وأضافت المتحدثة باسم "بلاكبيري" سارة ماكيني، أن اللجوء إلى القضاء ضد موقع "فيسبوك" جاء بعد عدة سنوات من الحوار، مشيرة إلى أن لـ"بلاكبيري" واجبا تجاه مالكي الأسهم.

ومن جهة أخرى، لم تدل شركة "فيسبوك" بأي تعليق على الدعوى القضائية، كما لم تشر إلى التعويض الذي تطالب به "بلاكبيري".

#فيسبوك #بلاك بيري

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