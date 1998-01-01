هواوي ستطلق المساعد الصوتي الخاص بها HiAssistant

وكالات / سما /

كما كان متوقعاً هواوي لن تقف موقف المتفرج فيما يخص المساعدات الصوتية الذكية حيث كرست الشركة نفسها في السنوات الماضية كأحد المنافسين الرئيسين في عالم الهواتف وبات لزاماً عليها ان تبتكر هي الاخرى المساعد الصوتي الخاص بها.

إذاً وكما هو واضح في عنوان الخبر هواوي ستكشف قريباً عن مساعد ذكي خاص بها يحمل إسم HiAssistant ينتظر ان يستطيع الاجابة على الاسألة والتعرف على الاشياء مثل قوقل اسستنت وان يدير الهاتف مثل بيكسبي من سامسونج وان يتكامل مع خدمات البحث والتجارة الالكترونية مثل اليكسا من أمازون .

وظائف اخرى سيقدمها HiAssistant مثل الترجمة والبحث عن المطاعم ورحلات الطيران والتعرف على الاتجاهات والملاحة و قائمة الافلام والاغاني والبومات الموسيقى وأكثر من ذلك بكثير.

التقارير تشير إلى ان HiAssistant سيتوفر في السوق الصيني ربما مع هواتف P20 ولكن لاحقاً سيصل لجميع الهواتف التي تعمل بمعالج كيرين 970 مثل ميت 10 وذلك بالتزامن مع بث واجهة EMUI 8.1 للجهاز.